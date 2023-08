Comunicado do Business Wire :The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies anunciou hoje que o Presidente Emérito Leonard A. Lauder informou a Empresa sobre sua decisão de não se candidatar à reeleição para o Conselho Administrativo da Empresa (o "Conselho") na reunião anual em novembro. Leonard Lauder continua como Presidente Emérito da Empresa. Segundo o acordo de acionistas entre os membros da família Lauder e a Empresa, Leonard Lauder tem o direito de designar dois diretores da Empresa. Além de seu filho William P. Lauder, que atua como Presidente Executivo, Leonard Lauder designou seu filho Gary M. Lauder para atuar no Conselho. O Conselho nomeou Gary Lauder e irá incluir seu nome entre os indicados para eleição na reunião anual da Empresa em novembro. Gary Lauder é Diretor Geral da Lauder Partners LLC, uma empresa de capital de risco com sede no Vale do Silício. Ele é capitalista de risco desde 1985, investindo em mais de 150 empresas privadas. Gary atua no Conselho de Governadores da Alzheimer's Drug Discovery Foundation e possui bacharelado em Relações Internacionais pela Universidade da Pensilvânia; bacharelado em Economia pela Wharton School; e um MBA pela Stanford Graduate School of Business. Gary participou periodicamente das reuniões do Conselho da Empresa ao longo dos anos como observador convidado, o que lhe proporcionou uma visão a longo prazo da Empresa.

Leonard Lauder se uniu formalmente à The Estée Lauder Companies em 1958, e atuou como Presidente de 1972 a 1995 e como Diretor Executivo de 1982 a 1999. Tornou-se Presidente do Conselho em 1995 e atuou neste cargo até junho de 2009, até ser designado Presidente Emérito da Empresa. Como Presidente Emérito, Leonard Lauder oferece assessoria e consultoria sobre diversos temas comerciais, incluindo construção de marca, marketing e compreensão do consumidor mundial de luxo. Ele continua desempenhando um papel ativo como "Diretor de Ensino", treinando líderes em toda a Empresa com seus simpósios de marca e mediante palestras com empregados ao redor do mundo.

"Meu pai imaginou e ajudou a impulsionar o crescimento e a expansão de nossa empresa, de um modo único e emblemático à potência mundial de construção da marca que é hoje. Nunca vacilamos em sua visão de ser o lar das melhores marcas e das melhores pessoas, todas unidas em oferecer produtos de beleza de prestígio e alta qualidade, bem como serviços e experiências de alto contato, ao mesmo tempo que mantemos nossa cultura exclusiva e direcionada por valores", disse William P. Lauder, Presidente Executivo. "Foi uma honra e um privilégio incrível ter trabalhado e aprendido com meu pai ao longo dos anos. Estou na expectativa de continuar aprendendo com ele e saber que sua paixão por esta indústria, esta Empresa, nossos empregados e nossos clientes está mais forte do que nunca."