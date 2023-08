Comunicado do Business Wire :SAVOR

A SAVOR, divisão culinária da produtora líder mundial de experiências de eventos ao vivo, ASM Global, anunciou Marcus Youn, chef do Knife Pleat, Regina Gutierrez, garçonete do The French Laundry e Mitchell Coriell, mixologista do Soho House - Malibu, os vencedores do a rodada americana da renomada competição World Young Chef Young Waiter (WYCYW). Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230823435313/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Judge/Chef Roland Passot (right) evaluates contestant Marcus Youn during the chef competition of Young Chef Young Waiter USA on Aug. 21, 2023, at the CIA at Copia. Youn would go on to win first place in the competition and heads to Monaco to compete in the world finals in November. (Photo: Andreas Zhou/SAVOR)

Agora em seu 44º, a WYCYW é a principal competição que promove a hospitalidade como uma opção de carreira, com o objetivo de encontrar os chefs, garçons e garçonetes mais qualificados do mundo com menos de 28 anos. Todos os três vencedores do WYCYW EUA competirão na final mundial do World Young Chef Young Waiter (Jovens Chefes e Jovens Garçons) em 23 e 24 de novembro no Lycée Rainier III, em Mônaco, para mostrar suas habilidades a chefs de classe mundial, especialistas em hospitalidade e mixologistas. Um total de 21 competidores de nove países disputarão a chance de ganhar o título mundial de melhor chef, garçom e mixologista com menos de 28 anos, além de um prêmio em dinheiro de US$ 10.000. As finais doYCYW USA aconteceram em 21 de agosto de 2023, no prestigiado The Culinary Institute of America at Copia (CIA) em Napa, Califórnia. Cada um dos 11 talentosos jovens astros da hospitalidade nas finais enviou um vídeo para o YCYW USA, que foi então selecionado por um painel de jurados especialistas, incluindo Roland Passot, proprietário e diretor de culinária; Adam Busby, masterchef certificado e gerente-geral da CIA em Santa Helena; e mais. Esses veteranos do setor também lideraram a avaliação presencial no CIA at Copia, onde os finalistas foram avaliados quanto à criatividade, inovação, atenção aos detalhes e capacidade técnica em uma emocionante final ao vivo de um dia. Os vencedores dos EUA foram escolhidos entre um grupo de finalistas que representavam alguns dos melhores estabelecimentos do país, incluindo Knife Pleat, The Surf Club, The French Laundry, Bouchon Bistro, Ad Hoc + Addendum e outros. "Estamos muito orgulhosos de sediar a primeira competição YCYW USA, pois oferecer a esses jovens astros da culinária uma plataforma para mostrar suas habilidades sempre foi uma prioridade na SAVOR", disse Shaun Beard, vice-presidente-sênior de alimentos e bebidas da SAVOR. "Durante o evento final, não só testemunhamos o talento notável de todos os concorrentes, mas ficamos impressionados com a sua compostura, camaradagem, vontade de ajudar e apreciação genuína pelo trabalho de cada um uma situação de total pressão. Todos os concorrentes têm um futuro brilhante e bem-sucedido pela frente e mal podemos esperar para ver o que eles nos reservam a seguir." O WYCYW tem como objetivo destacar o talento notável dos melhores jovens profissionais que estão construindo suas carreiras no setor e, ao mesmo tempo, defender a habilidade e a paixão que os profissionais de hospitalidade trazem para seu trabalho. Para obter mais informações, acesse https://youngchefyoungwaiter.com/.

Sobre a SAVOR SAVOR é a divisão culinária da ASM Global, o principal produtor mundial de experiências de entretenimento, que abrange cinco continentes e mais de 350 das arenas, estádios, centros de convenções e exposições, e locais de artes performáticas mais prestigiados do mundo. A equipe da SAVOR oferece experiências de classe mundial em cada evento, da preparação dos alimentos às opções de bebidas, seja para experiências VIP intimistas ou banquetes com mais de 20.000 convidados. Além da excelente comida autêntica preparada por chefs renomados, os elementos principais da visão alimentar da SAVOR incluem parcerias com produtores e membros locais da comunidade, compromisso de usar carnes e aves sem antibióticos, e dedicação em minimizar o impacto no meio ambiente por meio de programas robustos de sustentabilidade, reciclagem e compostagem. Para obter mais informações, acesse savorasmglobal.com. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

