Comunicado do Business Wire :Perficient, Inc.

A Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) ("Perficient"), líder em consultoria digital global que transforma as maiores empresas e marcas do mundo, anunciou hoje que foi reconhecida pela Sitecore com o Prêmio de Parceiro 2023 por Excelência em Impacto Empresarial. Os vencedores dos prêmios foram escolhidos com base em seu compromisso com criação de valor ao cliente, crescimento exponencial e resultados bem-sucedidos de entrega.

O prêmio de Excelência em Impacto Empresarial reconhece a Perficient por entregar consistentemente resultados superiores ao fornecer inovadoras soluções de software que atendem as necessidades empresariais dos clientes. Ao compartilhar a proposição de valor única e os resultados empresariais que podem ser alcançados com as soluções Sitecore, a Perficient ajuda a resolver os problemas empresariais dos clientes com as soluções da Sitecore que geram impacto e valor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estamos honrados por sermos reconhecidos novamente pela Sitecore pelo impacto empresarial que temos nos nossos clientes", afirmou Ed Hoffman, vice-presidente da Perficient. "Este é o terceiro ano consecutivo em que a Perficient recebe um prêmio de parceiro da Sitecore - uma conquista da qual temos orgulho. Esses prêmios pertencem à nossa equipe global de consultores da Sitecore, incluindo vários MVPs, que são especialistas em aproveitar ao máximo a versátil plataforma de experiência digital da Sitecore. Juntos, estamos fazendo a diferença aos nossos clientes e aos clientes finais deles".