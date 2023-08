Comunicado do Business Wire :NIQ

NIQ, líder global em inteligência do consumidor, comemora hoje seu 100o aniversário. Fundada em 1923 por Arthur C. Nielsen, Sr., a empresa que criou o conceito de participação de mercado evoluiu e se tornou a maior autoridade mundial em comportamento de compra do consumidor e percepções acionáveis e orientadas por dados - medindo mais canais, consumidores e países do que qualquer outro fornecedor.

No início deste ano, a NIQ anunciou a conclusão bem-sucedida de sua parceria estratégica com a GfK. Com os principais fornecedores de inteligência do consumidor para Bens de Consumo de Rápida Movimentação (FMCG, Fast-Moving Consumer Goods), tecnologia e bens duráveis juntos, a empresa global tem a capacidade exclusiva de oferecer o Full View?, a visão mais completa e clara do mundo sobre o comportamento de compra do consumidor. A empresa combinada registra mais de US$ 4 bilhões em vendas e mais de 30.000 clientes em mais de 100 países. Esse foi apenas o mais recente desenvolvimento em décadas de investimentos bem-sucedidos em cobertura e inovação tecnológica concebidos para preparar os clientes para o futuro por meio de cobertura omnicanal, ferramentas de inteligência de negócios e análise preditiva.

"Este é um ano incrível e transformador para a NIQ, pois celebramos nossa longa história como líder do setor e, ao mesmo tempo, avançamos nossa visão para liderar o próximo capítulo da inteligência do consumidor", disse Jim Peck, diretor executivo da NIQ. "Estamos muito orgulhosos do caminho que percorremos e confiantes em nossa posição como a melhor e única opção para empresas que entendem como os dados e percepções omnicanal são incrivelmente poderosos para navegar em um cenário de consumo cada vez mais complexo".