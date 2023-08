Comunicado do Business Wire :NetApp

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), uma empresa global de software centrada em dados e liderada pela nuvem, anunciou hoje a extensão de sua parceria com o Google Cloud para oferecer novos níveis de desempenho de armazenamento combinado com a simplicidade e a flexibilidade da nuvem. Com a apresentação do Google Cloud NetApp Volumes - agora disponível como um serviço um serviço primário totalmente gerenciado no Google Cloud - os clientes podem trazer perfeitamente cargas de trabalho críticas para os negócios em ambientes Windows e Linux para o Google Cloud, mesmo para os casos de uso mais exigentes, como as migrações VMware e SAP - tudo isso sem refatoramento de código ou reformulação de processos.

"A oferta inovadora da NetApp com o Google Cloud define o padrão para recursos de classe empresarial no armazenamento de arquivos em nuvem pública, estabelecendo uma referência para a indústria", disse Dave McCarthy, vice-presidente de pesquisa, Serviços de Infraestrutura de Nuvem e Borda na IDC. "O reconhecimento do nome da NetApp, juntamente com o provedor de nuvem neste serviço primário, enfatiza o seu compromisso em promover soluções de armazenamento em nuvem de última geração, que lidam com os desafios do cliente e do mercado."

O Google Cloud NetApp Volumes é baseado no software de gerenciamento de dados NetApp ONTAP? e de serviços em nuvem. Disponível hoje, a parceria permite aos clientes estender perfeitamente suas cargas de trabalho no Google Cloud por meio de um serviço de armazenamento automatizado totalmente integrado ao seu ecossistema de serviços, fornecendo armazenamento de nível empresarial, proteção de dados e continuidade dos negócios em todas as cargas de trabalho.