Comunicado do Business Wire :Marriott Vacations Worldwide Corporation

Hyatt Vacation Club, uma oferta reformulada das melhores experiências de férias, lançada em 22 resorts de marcas e com opções de férias ao redor do mundo. O Hyatt Vacation Club, uma marca operada por uma afiliada da MVW, conecta as antigas propriedades do Hyatt Residence Club, as antigas propriedades do Welk Resort e diferentes programas de propriedade de férias sob uma marca comum, estendendo retiros de estilo residencial para ajudar os viajantes a liberar o poder das férias. A renovada experiência do Hyatt Vacation Club propicia aos proprietários e hóspedes portfólios cuidadosamente selecionados de resorts, facilidades e ofertas de viagens, incluindo a possibilidade de resgatar pontos World of Hyatt, tudo concebido para criar memórias de férias inesquecíveis.

-- Hyatt Vacation Club em The Ranahan, Breckenridge: Desfrute do esqui de classe mundial e aventuras durante todo o ano, com ofertas aos viajantes de uma aventura excepcional com todos os confortos do lar.

O Hyatt Vacation Club oferece o cuidado que proprietários e hóspedes passaram a associar em todo o portfólio de marcas do Hyatt. Com 22 resorts de marca situados em destinos exclusivos, de Sedona e San Antonio a Key West e Cabo San Lucas, o Hyatt Vacation Club irá oferecer melhores experiências aos hóspedes, incluindo o novo programa Inspired Activities and Experiences (Atividades e Experiências Inspiradas). O novo programa irá incentivar os hóspedes que permanecem na propriedade a explorar com excursões e experiências culturais que vão desde caminhadas pela arte local até caças ao tesouro exclusivas;Participe de rituais diários, como eventos de degustação destacando ingredientes de origem local; e se expresse ao retribuir oportunidades a destinos locais com atividades como limpeza de praias ou trilhas e campanhas de alimentação. Estes programas robustos podem ser experimentados nos resorts Hyatt Vacation Club localizados em destinos como:

Embora o Hyatt Vacation Club ofereça oportunidades de propriedade de férias e de locação, o Hyatt Vacation Club irá oferecer aos proprietários elegíveis um mundo de novas oportunidades através do novo programa BEYOND. O programa foi concebido para oferecer aos proprietários do Hyatt Vacation Club Platinum ou do Hyatt Vacation Club Portfolio a oportunidade de acesso flexível a empolgantes experiências de viagens internacionais, como cruzeiros no Alasca e nas Ilhas Gregas, visitas orientadas na Islândia e Austrália e muito mais, tudo isto enquanto aproveita seus benefícios de propriedade e dos incríveis resorts do Hyatt Vacation Club. A plataforma BEYONDfoi criada para estender novas descobertas e experiências de viagem selecionadas cuidadosamente para estes proprietários ao redor do mundo. Detalhes adicionais sobre o programa BEYOND serão compartilhados em breve.

"Mediante a marca Hyatt Vacation Club, estamos expandindo ainda mais as formas para os membros do World of Hyatt ganharem e resgatarem pontos", disse Amy Weinberg, vice-presidente sênior de fidelidade, marketing de marca e dados da Hyatt. "Os resorts da marca Hyatt Vacation Club liberam estadias residenciais em destinos populares, ao oferecer a nossos membros a flexibilidade de ganhar pontos em propriedades do Hyatt Vacation Club na América do Norte e a opção de resgatar pontos por noites, níveis superiores de suítes, refeições gourmet, experiências de spa e muito mais em 1.250 hotéis Hyatt e resorts com tudo incluído em todo o mundo."

Você não precisa ser proprietário do Hyatt Vacation Club para se hospedar em um resort do Hyatt Vacation Club. Ao locar, pode aproveitar as ofertas do resort, desde espaçosas acomodações em estilo residencial até uma variedade de cortesias no local.

Para comemorar o lançamento da marca, o World of Hyatt está oferecendo aos membros a chance de ganhar o triplo de pontos do World of Hyatt ao se hospedar em qualquer um dos 22 resorts da marca Hyatt Vacation Club a partir de agora até 21 de novembro de 2023, se inscritos até 14 de novembro de 2023. São aplicados termos. Para obter mais informação sobre a oferta comemorativa, incluindo os termos completos da oferta, acesse hyatt.com/3xpoints. Você pode se tornar um membro do World of Hyatt gratuitamente ao se inscrever em Hyatt.com.

Umas pequenas férias ajudam muito. Para saber mais sobre como o Hyatt Vacation Club ajuda a redescobrir o poder e a finalidade das férias, acesse HyattVacationClub.com.

Sobre o Hyatt Vacation Club (HVC)

O Hyatt Vacation Club (HVC) é uma marca de propriedade de férias dedicada a ajudar as pessoas a redescobrirem o poder das férias. Consistindo em diversos programas de propriedade diferentes, o Hyatt Vacation Club inclui uma coleção distinta de 22 propriedades de clubes de férias situadas em alguns dos destinos mais exclusivos e desejáveis da América do Norte e do Caribe. O Hyatt Vacation Club faz parte da Hyatt Vacation Ownership (HVO), que desenvolve, comercializa e administra propriedades de resort de posse compartilhada, sendo uma unidade de negócios da Marriott Vacations Worldwide Corporation (MVW), uma empresa líder mundial em férias que oferece propriedade de férias, troca, locação e administração de resorts e propriedades, junto com negócios, produtos e serviços relacionados. Os programas de propriedade baseados em pontos do Hyatt Vacation Club possibilitam aos proprietários e suas famílias a flexibilidade de desfrutar de experiências únicas de férias e acomodações em estilo 'villa' concebidas para maximizar a diversão das férias. Para mais informação, acesse o site do Hyatt Vacation Club.

Os programas Hyatt Vacation Club são de propriedade independente e operados em suas respectivas partes pela HV Global Group, Inc. e WHV Resort Group, Inc. Hyatt Vacation Ownership e suas afiliadas usam nomes e marcas Hyatt sob uma licença de uma afiliada da Hyatt Hotels Corporation. O Hyatt Vacation Club não é propriedade nem afiliado da Hyatt Hotels Corporation. A Hyatt Hotels Corporation e suas afiliadas não fazem representações ou garantias quanto aos programas ou produtos do Hyatt Vacation Club.

Sobre a Hyatt Vacation Ownership (HVO) e a MVW

A HVO é uma unidade de negócios da MVW, empresa líder mundial em férias que oferece propriedade, troca, locação e administração de resorts e propriedades de férias, junto com negócios, produtos e serviços relacionados. A MVW possui mais de 120 resorts de férias e cerca de 700.000 famílias proprietárias em um portfólio diversificado, que inclui algumas das marcas mais emblemáticas de propriedades de férias. A MVW também opera uma rede de intercâmbio e programas de associação compostos por mais de 3.200 resorts afiliados em mais de 90 países e territórios, provendo serviços administrativos a outros resorts e propriedades de hospedagem. Como líder e inovadora no setor de férias, a MVW mantém os mais altos padrões de excelência no atendimento a seus clientes, investidores e associados, ao mesmo tempo em que mantém relacionamentos exclusivos a longo prazo com licenciadores de suas marcas, incluindo uma afiliada da Hyatt Hotels Corporation, para desenvolvimento, vendas e marketing de produtos e serviços de propriedade de férias. Para mais informação, acesse www.mvwc.com.

Sobre o World of Hyatt

O World of Hyatt é o premiado programa de fidelidade de hóspedes da Hyatt que reúne locais participantes da Hyatt com a coleção atemporal, incluindo as marcas Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Vacation Club®, Hyatt Place®, Hyatt House® e UrCove; a coleção ilimitada, incluindo as marcas Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Dream® Hotels, Hyatt Centric® e Caption by Hyatt®; a coleção independente, incluindo as marcas The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt® e JdV by Hyatt®; e a coleção inclusiva, incluindo as marcas Impression by Secrets, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid Hotels & Resorts, Marcas Alua Hotels & Resorts® e Sunscape® Resorts & Spas. Os membros que reservarem diretamente por meio dos canais Hyatt podem desfrutar de atendimento personalizado e acesso a benefícios distintos, incluindo 'Guest of Honor' (Hóspede de Honra), níveis superiores de suítes confirmados no momento da reserva, diversas ofertas de bem-estar, chave digital e tarifas exclusivas para membros. Com mais de 36 milhões de membros, o World of Hyatt oferece diversas formas de ganhar e resgatar pontos para estadias em hotéis, serviços de jantar e spa, experiências com foco no bem-estar através da plataforma FIND; bem como benefícios das cooperações estratégicas de fidelidade da Hyatt com a American Airlines AAdvantage®, Small Luxury Hotels of the World? e Lindblad Expeditions. Os viajantes podem se registrar gratuitamente em hyatt.com, baixar o aplicativo World of Hyatt para dispositivos Android e IOS e se conectar com o World of Hyatt no Facebook, Instagram. TikTok e Twitter.

*Termos e Condições

Você deve ser membro regular do World of Hyatt e se inscrever na promoção até 14 de novembro de 2023 para participar. Para fazer parte do World of Hyatt e se inscrever na promoção, acessehyatt.com/3xpoints. Somente estadias elegíveis concluídas após a inscrição e entre 21 de agosto de 2023 e 21 de novembro de 2023 ("Período da Promoção") irão contar para esta promoção. Todas as estadias elegíveis devem ser concluídas até 21 de novembro de 2023, para que possam contar nesta promoção.

Oferta de Pontos Triplicados

A partir da sua primeira estadia elegível após a inscrição e durante o período da promoção, você irá receber o triplo de pontos por estadia elegível nas propriedades participantes do Hyatt Vacation Club. Para que uma propriedade participe da promoção, é necessário estar participando do World of Hyatt no momento da estadia do associado. Todos os pontos concedidos nesta promoção são pontos de bônus. Você irá receber dez (10) pontos de bônus por dólar qualificado gasto em sua estadia elegível. É um acréscimo aos cinco (5) pontos base que ganharia como ganho base. Se um membro optar por ganhar pontos de fidelidade de parceria, o bônus será concedido em pontos de bônus do World of Hyatt. Para efeitos desta promoção, uma "Estadia Elegível" é definida como qualquer estadia em que um associado pague uma tarifa elegível ou resgate um prêmio de diária gratuita. Para efeitos desta promoção, as noites consecutivas no mesmo hotel constituem uma estadia (mesmo que faça 'check-out' e 'check back in'). Apenas o quarto ocupado pelo associado irá contar para esta promoção. Você deve indicar seu número de associado do World of Hyatt no momento do check-in para cada estadia. Aguarde duas a três semanas após finalizar a compra para que os pontos de bônus sejam creditados em sua conta do World of Hyatt. Salvo indicação expressa, esta promoção não acumula com outras ofertas, promoções ou descontos. A Hyatt se reserva o direito de alterar ou retirar esta promoção a qualquer momento, por qualquer motivo, sem aviso prévio. Esta promoção está sujeita aos termos e condições do programa World of Hyatt disponível emworldofhyatt.com/terms. Hyatt®, World of Hyatt® e marcas relacionadas são marcas registradas da Hyatt Corporation ou de suas afiliadas.©2023 Hyatt Corporation. Todos os direitos reservados.

