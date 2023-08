Comunicado do Business Wire :Genius Machinery

Em resposta à crescente demanda no mercado sul-americano, a Genius Machinery tem o orgulho de lançar sua linha altamente sofisticada de máquinas de reciclagem para lavagem de plástico. Com sede em Taiwan, a Genius é líder mundial no desenvolvimento e promoção de máquinas de última geração para a reciclagem de uma ampla gama de materiais plásticos. O grande destaque da linha de produtos recém-lançada da empresa é a máquina de dessecagem por prensa de parafuso.

Os filmes plásticos lavados podem reter até 30% de umidade, o que afeta significativamente a eficiência e a produção do processo de pelotização posterior. O mais recente avanço no campo da reciclagem de filmes plásticos, máquinas de dessecagem por prensa de parafuso ou secadoras por compressão é capaz de dessecar o filme lavado, reduzir o volume de materiais reciclados e refinar ainda mais a essência dos pellets de plástico finais. A nova máquina de dessecagem por prensa de parafuso da Genius garante que não ultrapasse 3% do teorde umidade permaneça após o processo de secagem, o que aumenta a eficiência da produção e a qualidade dos pellets dos granulados de reciclagem de plástico.

A linha de plantas de lavagem para reciclagem de plásticoda Genius também inclui plantas de lavagem rígidas, bem como plantas de lavagem de filmes. As plantas de lavagem rígida são projetadas para reciclar materiais duros pós-consumo, como garrafas, resíduos ou sucata de moldagem por injeção, tubos, lixo eletrônico e outros materiais rígidos. Esses sistemas produzem flocos plásticos uniformes com alta pureza e baixo teor de umidade.

A planta de lavagem de filmes foi projetada pela Genius para ajudar os usuários a reciclar filmes ou sacolas pós-consumo. Após a lavagem e compressão, essas máquinas podem produzir flocos comprimidos de alta qualidade com níveis de umidade inferiores a 3%. Equipadas com unidades de trituração, lavagem e secagem, essas plantas de lavagem de filmes podem processar com eficiência materiais como filmes residuais depositados em aterros, filmes agrícolas, filmes extensíveis industriais e muito mais.

O uso indiscriminado de plástico ao longo dos anos resultou em uma das questões globais mais preocupantes. De acordo com um relatório recente do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), cerca de 430milhões de toneladas de resíduos plásticos são criados no mundo inteiro por ano por diferentes tipos de atividades humanas. Dois terços desse total podem ser atribuídos a produtos de curta duração que se tornam resíduos rapidamente. O relatório enfatiza a necessidade de reformulações na produção, utilização, recuperação e eliminação do plástico e dos produtos plásticos, e é aqui que a reciclagem pode desempenhar um papel importante.

Como um nome de confiança internacional na indústria, a Genius sempre promoveu proativamente a utilidade da reciclagem de plástico. A empresa publicou recentemente uma postagem no blog intitulada 5 Steps to Building Your Own Plastic Film Recycling Washing Line/Plant ("5 passos para criar sua própria planta/linha de lavagem para reciclagem de filmes plásticos"), fornecendo diretrizes detalhadas sobre o processo de construção de uma planta de reciclagem de filme plástico.

"A Genius se destaca como um dos fornecedores asiáticos selecionados que mantém consistentemente os níveis de umidade abaixo de 3% durante todo o processo de dessecagem. Acreditamos firmemente que esse feito não apenas define o aspecto fundamental de nossas linhas de lavagem, mas também demonstra a incorporação de tecnologia avançada e qualidade superior", disse Peter Tsai, CEO da Genius Machinery.