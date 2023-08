Comunicado do Business Wire :Experian

A Experian anunciou com orgulho que foi nomeada Líder em Tecnologia em Plataformas de Decisão Digital pela SPARK Matrix? 2023 da Quadrant Knowledge Solutions, que fornece insights estratégicos sobre como os participantes do mercado são classificados com base na excelência tecnológica e no impacto no cliente. A SPARK (Strategic Performance Assessment and Ranking) Matrix categoriza os fornecedores globais em três seções: Aspirantes, Fortes Concorrentes e Líderes em Tecnologia, a categoria mais bem classificada. O Diferencial da Experian entre os Líderes Tecnológicos é a incorporação de dados especializados, conjuntos de recursos exclusivos e análises avançadas para fornecer estratégias personalizadas de decisão de risco de crédito aos clientes. A plataforma de gerenciamento de decisões da Experian operacionaliza o poder de dados ricos, análises avançadas e software de decisão automatizado para apoiar e otimizar o ciclo de vida do consumidor. Oferece experiência em risco de crédito e estratégia, implantação rápida de estratégias em teste e produção e monitoramento proativo do desempenho. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Este reconhecimento de líder em tecnologia destaca os melhores recursos da nossa plataforma de gerenciamento de decisões, que fornece dados, orquestração e automação líderes de mercado, modelos analíticos avançados, desempenho de decisões e relatórios", disse Alex Lintner, CEO da Experian Software Soluções. "Todos esses recursos integrados aceleram a velocidade de lançamento no mercado dos produtos e serviços de nossos clientes e melhoram drasticamente a experiência do consumidor."

A plataforma de gerenciamento de decisões da Experian integra várias das principais tecnologias e ativos da empresa, incluindo o Experian PowerCurve®, um mecanismo de decisão automatizado, unificado e baseado em componentes, que incorpora os dados abrangentes da Experian, concepção de estratégia, automação de decisões e monitoramento e relatórios detalhados; o Ascend Analytical Sandbox?, o melhor ambiente de análise avançada da categoria, criado para fornecer insights mais profundos, visualização de dados, inteligência de negócios e desenvolvimento de modelos; o Ascend Ops?, que permite que os credores implementem novos recursos e modelos em dias ou semanas, em vez de meses; e muito mais. De acordo com Arun U, analista da Quadrant Knowledge Solutions, "a plataforma de decisão da Experian, PowerCurve, capacita seus usuários a construir e refinar continuamente técnicas de tomada de decisão, além de permitir a reutilização e padronização da lógica de decisão em todas as organizações, facilitando o projeto colaborativo de soluções de decisão. A plataforma também promove a incorporação de estratégias dinâmicas baseadas em IA, verificação de identidade orientada por IA e inteligência de dispositivos para agilizar a coleta de dados e o gerenciamento de casos." A plataforma escalável e modular reside em uma infraestrutura baseada em nuvem que torna essas soluções acessíveis a clientes de todos os tamanhos. A SPARK Matrix 2023 sobre Plataformas de Decisão Digital destaca o crescimento dessas plataformas e as tendências de mercado em mudança que estão impulsionando sua adoção, incluindo o papel da aprendizagem de máquina e da IA. Saiba mais sobre o relatório em https://www.experian.com/blogs/global-insights/unraveling-the-power-of-digital-decisioning-shaping-the-future-of-data-driven-decisions/. Sobre a Experian A Experian é a empresa líder mundial em serviços de informação global. Durante os grandes momentos da vida, desde comprar uma casa ou um carro, enviar um filho à faculdade, até expandir um negócio ao se conectar com novos clientes, capacitamos os consumidores e nossos clientes a gerenciar seus dados com confiança. Ajudamos as pessoas a assumir o controle financeiro e acessar serviços financeiros, empresas a tomar decisões mais inteligentes e prosperar, credores a emprestar com mais responsabilidade e organizações a evitar fraudes de identidade e crimes.

Temos 22.000 pessoas operando em 32 países e todos os dias investimos em novas tecnologias, pessoas talentosas e inovação para ajudar todos os nossos clientes a maximizar todas as oportunidades. Com sede corporativa em Dublin, na Irlanda, estamos listados na Bolsa de Valores de Londres (EXPN) e fazemos parte do índice FTSE 100. Saiba mais em www.experianplc.com ou visite nosso blog de notícias globais para as últimas notícias e insights do Grupo. Experian e as marcas Experian utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas da Experian e suas afiliadas. Outros nomes de produtos e empresas aqui citados são de propriedade de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230824086745/pt/