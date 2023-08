Comunicado do Business Wire :Eiwa

A Eiwa, uma AgTech que está rapidamente se tornando a nuvem de dados mais utilizada por empresas de insumos agrícolas, tem o prazer de anunciar uma nova e significativa integração em sua biblioteca de analíticas do Eiwa Vault. A empresa integrou com sucesso o SpaceSense, uma ferramenta de IA Geoespacial, em sua plataforma, ampliando as capacidades do Eiwa Vault e permitindo que os clientes avancem ainda mais com insights e dados aprimorados.

Frente a crescentes desafios que a agricultura enfrenta em todo o mundo, a Eiwa mantém o compromisso de desenvolver soluções inovadoras para cientistas, gestores de campo, agricultores, agrônomos e outros stakeholders do setor. A integração com a SpaceSense e com outras ferramentas dentro do Eiwa Vault fortalece seu posicionamento como um recurso essencial para análises agronômicas especializadas e tomada de decisões mais assertivas.

O SpaceSense, desenvolvido por uma equipe de especialistas em IA Geoespacial, extrai insights valiosos de imagens de satélite e dados geoespaciais. Com essa nova integração, o Eiwa Vault melhora a capacidade dos usuários de monitorar, analisar e otimizar suas operações. Os algoritmos e modelos avançados da ferramenta facilitam a análise precisa de experimentos e campos.