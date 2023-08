Chefe da Comissão Nacional de Busca por Desaparecidos do México renuncia

A chefe da Comissão Nacional de Busca de Desaparecidos no México, Karla Quintana, anunciou na quarta-feira a sua demissão do cargo, em um momento em que os desaparecimentos não param no país.

"Em virtude dos contextos atuais, apresento a minha renúncia de forma irrevogável e com efeitos imediatos", lê-se na renúncia que entregou ao presidente Andrés Manuel López Obrador e que tornou pública na sua conta na rede X (antigo Twitter).

"Os desafios em relação ao desaparecimento de pessoas permanecem", continua Quintana, que não especificou os motivos específicos da sua renúncia. Quintana assumiu a liderança desta comissão em fevereiro de 2019.