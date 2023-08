Brighton, City e Arsenal lutam pela liderança isolada da Premier League

Três equipes da Premier League conquistaram duas vitórias nas duas primeiras rodadas: Brighton, Manchester City e Arsenal, com seis pontos em seis possíveis, querem ficar isolados no topo da tabela ao final da terceira rodada do Campeonato Inglês, que será disputada a partir desta sexta-feira (25) até domingo.

Os 'Seagulls' de Roberto De Zerbi, líderes graças a um melhor saldo de gols, serão os que teoricamente terão mais dificuldades, no sábado contra o West Ham, após o Arsenal receber o Fulham. Já o Manchester City, atual campeão, visitará o recém-promovido Sheffield no domingo.

Após duas rodadas, um único ponto separa o poderoso Chelsea (15º) do modesto Luton (17º), outro recém-promovido que perdeu na estreia e cujo segundo jogo foi adiado. Os 'Blues' precisam começar a vencer, a partir desta sexta-feira, se não quiserem ficar para trás e serem objeto de chacota dada a diferença econômica em relação ao adversário.