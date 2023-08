Brics amplia bloco e convida seis países; Argentina e Irã farão parte do grupo

A expansão é o principal resultado da 15ª Cúpula do Brics. O debate sobre a expansão do Brics, que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, esteve no topo da agenda durante as reuniões em Johannesburgo. A cúpula termina nesta quinta.

A Cúpula do Brics oficializou nesta quinta-feira, 24, que vai ampliar o bloco. O grupo decidiu convidar formalmente seis países para se tornarem novos membros, disse o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa: Arábia Saudita, Argentina, Emirados Árabes Unidos, Egito, Irã e Etiópia. A Indonésia, antes na lista, pediu de última hora para que o processo fosse adiado. A quantidade é menor do que os 23 países que haviam pedido adesão.

Embaixadores avaliam que seria um problema diplomático para a África do Sul o fato de nenhum país da região ter sido incluído, já que todos os líderes africanos foram convidados e boa parte deles compareceu. O tema da 15ª Cúpula do Brics é justamente a parceria com os países africanos.

Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, o país anfitrião, negociou durante a 15ª Cúpula do Brics para a inclusão de um país da região subsaariana, de onde vinham diversos convidados. Ramaphosa voltou a insistir no tema durante um jantar de líderes, na noite de quarta-feira, dia 23.

Os seis países convidados terão de cumprir com algumas condições para participar do grupo a partir de 1º de janeiro de 2024.

Brasil, Índia e África do Sul pediram aos chineses uma declaração clara de apoio ao pleito dos três para obter um assento no Conselho de Segurança (CS) da ONU, algo considerado pouco provável.

O Brasil era o País mais reticente à expansão, mas negociou uma concessão da China, em articulação com Índia e África do Sul. A declaração ainda está pendente, mas segundo diplomatas avança em relação ao que Pequim dizia antes.

À exceção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, todos os demais líderes do Brics abordaram de forma positiva as negociações para ampliar o número de membros do grupo e indicaram apoio. Apesar disso, o anúncio da decisão foi adiado para sexta-feira, 25.

Embaixadores acreditam, porém, que a China fará um sinal positivo. O governo brasileiro considera esse um grande avanço. Segundo uma fonte com conhecimento do assunto, o texto deve falar em uma representação mais democrática dentro do conselho e na aspiração legítima do Brasil, Índia e África do Sul. A ideia é pedir que os novos cinco membros também se comprometam com um apoio a essas três candidaturas no Conselho de Segurança da ONU.

Lula já havia dito em entrevistas que apoiaria a expansão mediante determinados critérios, mas evitou o assunto em seu discurso aberto, na plenária da cúpula. "Apoiamos a expansão plena do Brics", disse o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. "Os Brics serão quebradores de barreiras."

Maior incentivadora da expansão, a China pediu que o processo fosse acelerado. "Gosto de ver o entusiasmo dos países em desenvolvimento com o Brics. Um grande número deles pediu para participar da cooperação com o Brics e precisamos fazer bom uso e acelerar o processo de expansão do bloco para incluir um número maior de países na família do Brics", disse o presidente chinês Xi Jinping.