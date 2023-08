Bayern de Harry Kane recebe Augsburg em clássico da Baviera

O atual campeão Bayern de Munique, que iniciou da melhor forma a busca pela décima segunda Bundesliga consecutiva, com uma vitória por 4 a 0 sobre o Werder Bremen marcada pelo primeiro gol de seu novo astro Harry Kane, enfrenta no domingo (27), diante de sua torcida, o Augsburg no clássico da Baviera.

O Stuttgart (1º), que goleou o Bochum por 5 a 0 na primeira rodada, visita o Leipzig nesta sexta-feira (25) com o objetivo de acumular pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Borussia Dortmund será o próximo adversário do Bochum, no sábado, também em busca da segunda vitória consecutiva, enquanto o outro Borussia, o Mönchengladbach, que vem de um empate com o Augsburg na reta final de uma partida espetacular (4-4), receberá o Bayer Leverkusen no sábado.