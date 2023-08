Ataque a tiros em histórico bar de motociclistas deixa quatro mortos na Califórnia (EUA)

Pelo menos quatro pessoas morreram em um ataque a tiros na noite desta quarta-feira, 23, em um histórico bar de motoqueiros em Orange County, Califórnia, segundo as autoridades. Seis outras pessoas também ficaram feridas, informou o Departamento do Xerife do Condado de Orange no X, antigo Twitter. O ataque ocorreu no Cook's Corner, um bar popular entre os motociclistas em Trabuco Canyon, cerca de 80 quilômetros a sudeste de Los Angeles.

De acordo com o Los Angeles Times, dois dos feridos estão em estado crítico. O sargento Frank Gonzalez, porta-voz do gabinete do xerife, disse ao jornal que, por volta das 19h04 (0h04 no horário de Brasília), os primeiros policiais chegaram ao local e encontraram um homem armado dentro do bar. Houve troca de tiros.

A emissora de televisão local KCAL informou que o agressor é um policial aposentado do Condado de Ventura, que estava tendo uma discussão com sua esposa no bar, que se agravou a ponto de ele atirar em várias pessoas. O agressor foi baleado e morto por policiais que responderam à ocorrência.