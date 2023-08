Ancelotti critica comportamento de Luis Rubiales

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, criticou nesta quinta-feira (24) o comportamento do presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, que beijou a jogadora Jenni Hermoso na boca após a conquista da Copa do Mundo feminina pelas espanholas.

Desde o fato ocorrido no último domingo em Sydney, quando logo após o título espanhol Rubiales foi visto segurando a cabeça da atacante com as duas mãos, antes de beijá-la inesperadamente na boca, as críticas contra ele não impediram a chuva de críticas vindas de todas as áreas.

O presidente em exercício do governo espanhol, a Associação de Jogadores de Futebol Espanhóis (AFE), a Liga Profissional de Futebol Feminino e até uma das jogadoras mais conhecidas, a americana Megan Rapinoe, deram declarações duras contra Rubiales, cujo permanência no cargo parece cada vez mais difícil.

Rubiales, que no início chegou a insultar quem o criticava, depois pediu desculpas num vídeo: "Há um fato que devo lamentar e é o que aconteceu entre uma jogadora e eu, com uma relação magnífica entre ambos, assim como com outras, e onde certamente errei".

Mas as suas desculpas não foram convincentes, tanto que o governo espanhol exigiu um "relatório urgente e transparente" da RFEF.

Na tarde de quarta-feira, Jenni Hermoso anunciou em um comunicado que deixaria seu sindicato, o Futpro, assumir a responsabilidade de sua defesa, que pediu "medidas exemplares" contra Rubiales.

Em meio à crescente pressão para que se tome uma medida contra Rubiales, a RFEF convocou uma assembleia de emergência para esta sexta-feira (25) e ativou uma investigação interna sobre o incidente.