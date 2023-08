A batalha vitoriosa de negros e indígenas para conservar seu paraíso no Pacífico colombiano

Diante das águas azuis do Pacífico colombiano, os empresários idealizavam um porto gigantesco, mas esbarraram com os moradores negros e indígenas da região do Chocó, que conseguiram parar as obras e preservar um pedaço do paraíso.

"Não vamos permitir que ninguém o destrua, porque é um patrimônio natural", afirma Marcelina Moreno, uma mulher negra de 51 anos. Com botas e luvas de borracha, ela percorre os galhos do mangue em busca de "pianguas", molusco considerado uma iguaria no Equador e no México.

O Golfo de Tribugá, onde abundam o atum e o camarão, "será para as crianças, para que no futuro tenham do que viver", afirma.

Além de paisagens exuberantes com mais de 1.500 plantas endêmicas, a zona abriga baleias jubarte que dão à luz nessas águas quentes entre junho e novembro.

Os moradores negros e indígenas "falam sobre ecoturismo e pesca artesanal, venda de créditos de carbono e diversas estratégias que não afetam o bioma", disse à AFP Arnold Rincón, diretor da Codechocó, autoridade ambiental local, que lutou contra o projeto.

O porto deveria conectar o Pacífico com as regiões industriais do centro-oeste da Colômbia. Remonta a 2006 pelo menos, quando cerca de 30 governos locais e empresários se associaram para projetar a obra.

Os planos, que envolviam a construção de cerca de 80 quilômetros de estrada através da floresta para ligar a cidade costeira de Nuquí ao restante do país, progrediram a passos de tartaruga até que, em 2018, o então candidato presidencial Iván Duque disse que o projeto seria uma prioridade.