São Paulo visita LDU na ida das quartas de final da Sul-Americana

O São Paulo enfrenta a LDU nesta quinta-feira (24), no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, em que as duas equipes vão dar tudo de si para continuar na luta pelo título do torneio continental e assim poder reviver as glórias do passado.

A ferida do tricolor paulista é mais recente. Campeão em 2012, o time brasileiro perdeu a final da 'Sula' no ano passado para outro equatoriano, o Independiente del Valle.

A LDU (Liga de Quito) vem sonhando com um título continental há mais de uma década. Desde que conquistou a Libertadores em 2008 e a Sul-Americana em 2009, não voltou a ter esse prazer.