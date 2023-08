Quatro pontos-chave para entender a onda de saques na Argentina

Em Mendoza, foram 66 presos. "São criminosos que agem de forma organizada, com a participação de menores de idade", segundo o comunicado do governo.

Grupos supostamente auto-convocados pelas redes sociais forçaram a entrada em supermercados e outros estabelecimentos. Roubaram e causaram destruição nas províncias de Buenos Aires (a mais populosa, quase 40% do total do país), Mendoza (oeste), Córdoba (centro), Neuquén (sudoeste) e Río Negro (sul).

Embora isolados, os acontecimentos remetem aos saques violentos registrados durante os governos dos sociais-democratas Raúl Alfonsín, em 1989, e Fernando de la Rúa, em 2001. No entanto, as tentativas reais de saques e roubos foram confirmadas pela polícia e pela imprensa.

Segundo o governador de Buenos Aires, Axel Kicillof, "vizinhos e vizinhas não participaram em massa nisso", destacando que "muitos moradores tentaram impedir que os violentos realizassem essas ações".

Gabriela Cerruti, porta-voz do presidente peronista Alberto Fernández, que não concorre à reeleição, disse à rádio Futurock que os candidatos presidenciais dos partidos La Libertad Avanza (extrema direita), Javier Milei, e Juntos por el Cambio (direita), Patricia Bullrich, "constroem seu discurso público com base no desejo que têm de que a democracia se desestabilize".

No entanto, o ministro da Segurança do governo, Aníbal Fernández, afirmou que "o que aconteceu não pode ser atribuído a fulano ou sicrano".

Já para Milei, o candidato mais votado nas primárias de 13 de agosto (30% dos votos), "é trágico ver novamente depois de 20 anos as mesmas imagens de saques que vimos em 2001. Pobreza e saques são duas faces da mesma moeda", compartilhou nas redes sociais.

Bullrich, que ficou em segundo lugar (27%), disse à rádio Rivadavia: "Precisamos de ordem e restaurar a autoridade".

Com uma das inflações mais altas do mundo - mais de 100% em comparação ao mesmo período no ano anterior -, a Argentina vê o índice de pobreza chegar a 40%.

Uma desvalorização de 21% foi acordada há 10 dias com o Fundo Monetário Internacional para desbloquear os desembolsos de um programa de crédito de US$ 44 bilhões (R$ 217 bilhões na cotação atual), disse o ministro da Economia e candidato presidencial pró-governo, Sergio Massa.

Seguiu-se uma enxurrada de reclamações da população após a revisão dos preços em 30%.

Segundo consultores, o custo de vida deve chegar aos dois dígitos em agosto e setembro.

Nesta quarta (23), um porta-voz do ministro da Economia argentino informou que a diretoria executiva do FMI "aprovou o desembolso de 7,5 bilhões de dólares" (36,7 bilhões de reais), correspondentes à quinta e sexta revisões do acordo do Fundo com a Argentina.

