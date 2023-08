Putin reage após Lula cobrar que Brics discuta guerra na Ucrânia e culpa Ocidente pela invasão

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reagiu nesta quarta-feira, dia 23, à cobrança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que os líderes do Brics discutissem de fato a guerra na Ucrânia e contribuíssem para alcançar um acordo de paz. Ele alegou que ordenou a invasão militar motivado por uma ação do Ocidente, na fronteira com seu país.

"Nossas ações na Ucrânia são guiadas por uma coisa somente: encerrar a guerra iniciada pelo Ocidente contra as pessoas em Donbass", disse Putin. "Gostaria de agradecer aos colegas do Brics que participam de forma ativa para tentar encerrar essa situação assegurando um acordo justo com meios pacíficos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sem citar nenhum nome, Putin afirmou que alguns países "promovem sua hegemonia e política neocolonial" e que isso "levou a uma crise terrível na Ucrânia".