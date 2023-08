Promotores revelam 'falso testemunho' de funcionário de Trump sobre documentos secretos

Um funcionário do ex-presidente Donald Trump voltou atrás de um "falso testemunho inicial" no caso dos documentos secretos encontrados na mansão da Flórida depois de trocar de advogado. A informação foi revelada nesta terça-feira, 22, pelo conselho especial do promotor Jack Smith, que conduziu a investigação e o indiciamento do líder republicano.

O funcionário que foi identificado como diretor de TI de Mar-a-Lago disse que não se lembrava de nenhuma conversa sobre as câmeras de segurança da mansão de Trump na Flórida em testemunho ao grande júri de Washington, em março. No mês passado, no entanto, voltou atrás e denunciou um suposto esforço para adulterar evidências.

A mudança de versão levou o ex-presidente a ser acusado de novos crimes. A reviravolta também implicou o caseiro Carlos de Oliveira, que virou réu. Segundo a acusação, ele ajudou Waltine Nauta, assistente pessoal de Trump e também indiciado, a excluir as imagens das câmeras de segurança no meio do processo.