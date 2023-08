Primeiro debate das primárias republicanas, ofuscado por Trump

Trump preferiu faltar a este debate, que começa às 20h(22h em Brasília) em Wisconsin, devido a sua grande vantagem para as pequisas sobre a intenção de voto dos republicanos. Apesar de quatro acusações penais em menos de seis meses, o milionário esmaga praticamente todos seus adversários na corrida pela indicação.

O Partido Republicano celebra nesta quarta-feira(23) seu primeiro debate para as eleições de 2024 sem Donald Trump, o claro favorito apesar de responder processos judiciais. Embora tenha decidido não participar, o ex-presidente estará na mente de todos.

Como gerar expectativa na ausência do favorito?

É o desafio da Fox News, a rede dos conservadores, e dos oito candidatos republicanos convidados, que lutam para se manter em universo político e midiático completamente centrado nos problemas judiciais de Trump.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, o ex-vice-presidente Mike Pence e a ex-embaixadora na ONU Nikki Haley, todos esperam encurtar as distâncias nas pesquisas com Trump. Completam a lista p governador de Dakota do Norte, Doug Burgum, o senador Tim Scott, o empresário Vivek Ramaswamy e os ex-governadores Chris Christie e Asa Hutchinson.

Este programa, que também será transmitido na plataforma Rumble, corre o risco de ficar relegado a um segundo plano. Coincidindo com o debate em Milwaukee, Trump dará uma entrevista a Tucker Carlson, o ex-apresentador estrela da Fox News, que será publicada na X (antigo Twitter).

Na terça, escreveu em sua rede Truth Social: "Estarei muito ocupado amanhã à noite. Aproveitem!!!".