Ponte ferroviária em construção desaba e mata 17 Índia

Ao menos 17 pessoas que trabalhavam na construção de uma ponte ferroviária no estado indiano de Mizoram (leste) morreram nesta quarta-feira (23) no desabamento da estrutura, informaram as autoridades.

"A ponte ferroviária que estava sendo construída em Sairang, perto de (a capital do estado) Aizawl, desabou hoje e pelo menos 17 trabalhadores faleceram", afirmou o ministro chefe de Mizoram, Zoramthang (que utiliza apenas um nome), na rede X (antes conhecida como Twitter).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Imagens divulgadas pelo funcionário mostram uma estrutura de metal pendurada em algumas colunas de suporte.