Petróleo modera suas perdas após relatório de reservas dos EUA

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro baixou 0,97%, a 83,21 dólares, em Londres. E o West Texas Intermediate (WTI), com mesmo prazo de entrega, perdeu 0,94%, a 78,89 dólares, em Nova York.

O recuo da atividade no setor privado na zona do euro piorou em agosto, e a fraca saúde da indústria manufatureira se espalhou para as empresas prestadores de serviços.

As "crescentes preocupações com o estado da economia chinesa, combinadas com as expectativas de novos aumentos nas taxas de juros nos Estados Unidos" afetam os preços, destacaram os analistas da Energi Danmark.

O dado das reservas americanas, porém, foi positivo para o mercado.

As reservas comerciais de petróleo caíram novamente na semana passada e acima do esperado, embora os estoques de gasolina tenham aumentado, segundo a Administração de Informações de Energia dos Estados Unidos (EIA).

Na semana que terminou em 18 de agosto, os estoques de petróleo caíram em 6,1 milhões de barris (mb) para 433,5 mb. Os analistas esperavam uma queda de 3 mb, segundo a Bloomberg.

Já as reservas de gasolina aumentaram em 1,5 mb, enquanto as projeções eram de uma queda de meio milhão de barris.