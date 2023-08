Onda de calor tardia sufoca sul da Europa

O sul da Europa sofre, nesta quarta-feira (23), um episódio tardio de calor, com temperaturas que devem passar dos 40°C, um registro incomum para esse momento do ano.

Atenas acordou nesta quarta-feira (23) com uma espessa fumaça escura. Pelo quinto dia consecutivo, os bombeiros combatem em todo o país incêndios que já deixaram cerca de 20 mortos.

Pelo menos 18 pessoas identificadas como migrantes foram encontradas mortas perto da fronteira turca.

O calor, a seca e o vento favoreceram esta nova onda de incêndios, que já destruiu mais de 40 mil hectares na segunda-feira (21), de acordo com o Observatório Nacional de Atenas. As condições meteorológicas não devem melhorar até sexta-feira (25).

Na Espanha, está previsto que deve chegar ao pico de sua quarta onda de calor de verão com temperaturas superiores a 40°C, especialmente no interior do país.

Na terça-feira (22), em Saragoza (nordeste), o termômetro atingiu os 43°C, enquanto um incêndio devasta há uma semana a ilha de Tenerife, no arquipélago das Canárias, onde já arderam 15.000 hectares e há milhares de desalojados.

Apesar disso, as equipes de emergência veem "luz no fim do túnel", graças à queda das temperaturas noturnas e às rajadas de vento menos fortes.