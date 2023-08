Meloni conta que leva filha de seis anos em viagens oficiais

Meloni garantiu que inúmeros dirigentes, do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, ao indiano, Narendra Modi, passando por vários líderes europeus, foram gentis e amáveis com sua filha, fruto do relacionamento com o jornalista Andrea Giambruno.

"No fim das contas, todos temos os mesmos problemas. Pais e mães somos obrigados a passar muito tempo longe de seus filhos e tentamos fazer o possível para compensar essa ausência", afirmou.

Meloni, de 46 anos, chegou ao poder em setembro de 2022, após fazer campanha pela defesa dos valores da família tradicional.

Seu governo lançou algumas políticas polêmicas que a comunidade LGBTQIA+ entende como um ataque aos direitos das famílias homoparentais.

Em julho, o governo italiano propôs o endurecimento da legislação contra a "barriga de aluguel" para tornar ilegal esta prática, comum entre casais de gays e lésbicas.

Em abril, uma diretriz do ministério do Interior proibiu o registro de filhos de casais do mesmo sexo em nome do pai ou da mãe não biológico, algo que até então era aplicado em algumas cidades devido ao vácuo legal existente.