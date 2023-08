Me engana que eu gosto? Após fracasso, Fyre Festival quer outra chance

O polêmico organizador do Fyre Festival anunciou uma segunda versão do evento caribenho, cuja primeira e desastrosa edição em 2017, com falta de música, comida e abrigo, o levou a uma condenação por fraude.

De robe branco e fones sem fio, o artista Billy McFarland, de 31 anos, disse em um vídeo publicado no Instagram que esta segunda edição será diferente.

"Foi uma viagem louca chegar até aqui. E realmente tudo começou no meu sétimo período de confinamento solitário", afirmou.