Liga de futebol feminino da Espanha pede saída do presidente da RFEF por beijo em Hermoso

A Liga Profissional de Futebol Feminino da Espanha pediu nesta quarta-feira (23) a saída do presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, pelo beijo que deu na jogadora da seleção Jenni Hermoso após a final da Copa do Mundo.

"A Liga F apresentou uma denúncia ao presidente do Conselho Superior de Esportes (CSD) pelos gravíssimos atos e condutas do presidente da RFEF, Luis Rubiales, na final da Copa do Mundo feminina, solicitando sua destituição", afirma o comunicado da liga feminina.

"Um dos maiores feitos da história do esporte espanhol foi manchado pelo comportamento vergonhoso do máximo representante do futebol espanhol, que mais uma vez, e guiado por sua contínua e habitual vontade de aparecer, demonstrou não estar à altura do cargo que ocupa", acrescenta a nota.