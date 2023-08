Japão inicia nesta quinta despejo de água da usina de Fukushima

Os engenheiros da central nuclear acidentada de Fukushima darão início nesta quinta-feira (24) ao despejo da água residual acumulada na usina após ter sido tratada, em uma operação segura, segundo o Japão, mas que gerou indignação na China. A descarga do equivalente a mais de 500 piscinas olímpicas de água no Pacífico é um passo importante para garantir a segurança da central, ainda muito perigosa, 12 anos após um dos piores acidentes nucleares da História. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O governo japonês havia anunciado nesta semana o início do despejo para esta quinta-feira, caso as condições meteorológicas e marítimas permitissem. A Tepco, operadora da central, anunciou que as bombas de transferência de água seriam ligadas às 13h locais.

Funcionários da agência de energia nuclear da ONU, que aprovou o plano, irão fiscalizar o processo. Operadores da Tepco irão colher amostras da água e dos peixes no local do derramamento. Naquele que foi um dos piores desastres radioativos da História, a usina nuclear de Fukushima-Daiichi foi destruída por um terremoto seguido por um tsunami que matou quase 18.000 pessoas em março de 2011. Desde então, a operadora Tepco acumulou mais de 1,3 milhão de toneladas (equivalente à capacidade de 500 piscinas olímpicas) de água usada para resfriar os reatores ainda radioativos, misturada com água subterrânea e de chuva que se infiltrou. A Tepco afirma que a água foi diluída e filtrada para eliminar todas as substâncias radioativas, exceto o trítio, que está em níveis muito inferiores ao que é considerado perigoso.

O plano prevê despejar a água a uma taxa máxima de 500 mil litros por dia no Oceano Pacífico, ao longo da costa nordeste do Japão. A maioria dos especialistas e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) da ONU apoiam esse argumento. "Quando for liberado no Pacífico, o trítio irá se dissolver em uma vasta massa de água e atingirá rapidamente um nível de radioatividade que não difere da água do mar", explicou Tom Scott, da Universidade britânica de Bristol. "Representa, portanto, um risco muito pequeno, e que se reduz com o tempo", uma vez que o nível de trítio diminui continuamente, acrescentou.

Mas nem todos concordam. O grupo ambientalista Greenpeace afirmou que o processo de tratamento da água é falho, e a China e a Rússia sugerem que a água pode evaporar e atingir a atmosfera. A China acusou o Japão de tratar o Pacífico como "esgoto" e proibiu a importação de alimentos de 10 das 47 províncias japonesas, além de impor controles de radiação nas restantes. Hong Kong e Macau, ambos territórios chineses semiautônomos, fizeram o mesmo nesta semana.