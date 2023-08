Incêndio florestal deixa cinco mortos no Peru

Um incêndio florestal na região de Apurímac, no sul do Peru, deixou pelo menos cinco mortos e 10 feridos, informaram autoridades locais nesta quarta-feira (23).

"Apurímac de luto. Expressamos as mais sinceras condolências às famílias que perderam seus entes queridos devido ao incêndio florestal no distrito de Ihuayllo", indicou um comunicado do Governo Regional de Apurímac.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a polícia, o incêndio florestal começou no domingo em um morro e devastou mais de 200 hectares de pastagens naturais, eucaliptos e pinheiros.