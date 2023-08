Imprensa russa afirma que general Surovikin foi demitido após motim do grupo Wagner

O general russo Serguei Surovikin, que já comandou a ofensiva na Ucrânia, foi demitido do cargo de comandante em chede das Forças Aeroespaciais, afirma a imprensa de Moscou, dois meses após a tentativa de motim do grupo paramilitar Wagner, do qual ele é considerado próximo.

"O general de exército Serguei Surovikin foi demitido de suas funções", afirmou nesta quarta-feira (23) a agência estatal RIA Novosti, que cita uma fonte que acompanha as movimentações dentro do exército russo.

Segundo a agência, o general Surovikin, 56 anos, foi substituído pelo general Viktor Afzalov.