Galatasaray vence Molde (3-2) e se aproxima da fase de grupos da Champions

Um gol no último minuto do norueguês Fredrik Midtsjo deu a vitória fora de casa ao Galatasaray sobre o Molde por 3 a 2 nesta quarta-feira (23), no jogo de ida do playoff que leva à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Antes do gol de Midtsjo, o português Sergio Oliveira e o argentino Mauro Icardi também tinham marcado para o time de Istambul.

Em outro duelo desta quarta, o Panathinaikos se manteve vivo para o jogo de volta apesar da derrota por 2 a 1 para o Braga, em Portugal.