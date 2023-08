Fortes tempestades e ventos com força de furacão atingem Meca

A tempestade teve ventos de mais de 80 quilômetros por hora, semelhantes à força de um furacão, afirmou à AFP Hussein al-Qahtani, porta-voz do Centro Nacional de Meteorologia.

Fortes tempestades levaram ao fechamento das escolas, nesta quarta-feira (23), em Meca, ponto de encontro mais sagrado do islã, devido às chuvas e ventos que atingiram a Grande Mesquita durante a noite, segundo testemunhas.

As condições eram semelhantes à da tempestade que derrubou um guindaste na Grande Mesquita em 2015, matando mais de 100 pessoas e ferindo outras centenas, disse Qahtani.

Nenhuma vítima foi registrada na tempestade de terça-feira.

Abu Mayyada, morador de Meca, contou que havia saído para comprar cigarros e gasolina quando perdeu o controle do veículo.

"Não conseguia ver nada, então comecei a ouvir o Alcorão no rádio. Não entendi o que estava acontecendo", relatou.

As autoridades de Meca informaram na rede social X (antigo Twitter) que as escolas vão fechar em vários pontos da cidade. As aulas serão dadas através de plataformas educativas digitais, "para a segurança de todos".

