FMI aprova desembolso de US$ 7,5 bi para Argentina

A diretoria-executiva do Fundo Monetário Internacional (FMI) "aprovou o desembolso de US$ 7,5 bilhões" (R$ 36,7 bilhões, na cotação atual), correspondentes à quinta e à sexta revisões do acordo com a Argentina, informou, nesta quarta-feira (23), um porta-voz do ministro da Economia argentino, Sergio Massa.

O FMI ainda não confirmou a informação. Massa se reunirá à tarde com a diretora do Fundo, Kristalina Georgieva, com quem espera "revisar todo o procedimento de desembolsos". O país atravessa o ano "talvez mais trágico em termos de economia", devido ao impacto da seca, disse na terça o ministro e candidato à Presidência.