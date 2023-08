Explosão de jato de Prighozin afeta a Embraer, de modo indireto

A explosão do Legacy 600 na Rússia afeta a Embraer, ainda que indiretamente. O modelo do jato executivo tem um ótimo histórico de segurança, com apenas um acidente registrado em mais de 20 anos, segundo a Reuters - em 2006, foi um Legacy 600 que causou o acidente com o Boeing 737 da Gol no Mato Grosso, que matou 154 pessoas.

De acordo com a lei internacional, a empresa brasileira pode enviar especialistas para cooperar nas investigações sobre o caso. Pelas imagens postadas, o jato aparentemente foi abatido no ar, o que descartaria qualquer falha mecânica.

A empresa emitiu um comunicado garantindo que cumpre as sanções internacionais adotadas contra a Rússia e não presta suporte à aeronave desde 2019. "A Embraer tomou conhecimento do acidente ocorrido com o Legacy 600 na Rússia, mas, até o momento, não tem maiores informações sobre o caso. A empresa tem cumprido as sanções internacionais impostas à Russia, levando à suspensão do serviço de suporte ao avião desde 2019."