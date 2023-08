Ex-premiê tailandês é hospitalizado após detenção

"O médico disse que, para evitar o risco de colocar sua vida em risco, era necessário transferi-lo para o hospital da polícia", no centro de Bangcoc, acrescentou em um comunicado.

O empresário de 74 anos, que foi chefe de Governo em duas ocasiões e foi derrubado por um golpe militar em 2006, tem "múltiplas enfermidades, incluindo doenças cardíacas, que precisam ser tratadas e o hospital da prisão não possui os equipamentos adequados", afirmou o porta-voz do sistema penitenciário, Sitthi Sutivong.

O bilionário, ex-proprietário do Manchester City, foi internado pouco depois da meia-noite. Os médicos detectaram problemas de insônia, hipertensão e falta de oxigênio no sangue, disse a mesma fonte.

Thaksin Shinawatra retornou na terça-feira (22) em um avião particular a Bangcoc, depois de passar 15 anos no exílio para evitar várias condenações por corrupção, que ele considera uma perseguição política.

O magnata do setor de telecomunicações deve cumprir uma pena de oito por questões relacionadas a seus mandatos entre 2001 e 2006.

No exterior, Thaksin conservou a influência no reino com o partido Pheu Thai, pelo qual o novo primeiro-ministro, Srettha Thavisin, foi eleito na terça-feira pelo Parlamento.

O retorno ao poder do Pheu Thai em uma aliança polêmica com o exército pode resultar em uma redução da pena de Thaksin Shinawatra

A aliança para o governo exclui o partido reformista Move Forward, o mais votado nas eleições legislativas de 14 de maio e que tem uma posição a respeito da monarquia considerada muito radical entre as elites conservadoras da Tailândia.