Ex-advogado de Trump, Ruddy Giulliani, está disposto a se apresentar às autoridades da Geórgia

"Não é normal que tenham acusado todos os seus advogados", afirmou Giulliani, que avalia que "o sistema judicial foi politizado".

Giulliani diminuiu a importância da foto que as autoridades provavelmente irão tirar dele na prisão do condado de Fulton e lembrou que foi promotor antimáfia em Nova York.

"Vão me fotografar. Não tem graça? Uma foto do homem que provavelmente colocou na cadeia os piores criminosos do século XX", disse. "Vão me desacreditar tirando uma foto minha".

Giulliani foi prefeito de Nova York entre 1994 e 2001 e a cidade estava sob seu comando quando foi atingida pelos atentados de 11 de setembro de 2001. Foi assessor jurídico de Trump nos últimos anos.

"Sou o mesmo Rudolph Giulliani que acabou com a máfia, que fez de Nova York a cidade mais segura dos Estados Unidos", disse, destacando que o julgamento demonstrará que as acusações são "um completo engano e uma mentira".

"Acusaram pessoas neste caso que nem sequer sei quem são. São pessoas normais que ganham a vida normalmente. Vão levá-los à falência. Não os condenarão", disse.