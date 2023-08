EUA autoriza venda de equipamento para aviões de combate de Taiwan

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (23), ter autorizado a venda de equipamentos de detecção para os aviões de combate de Taiwan, ameaçada de invasão pela China.

O Departamento de Estado americano notificou o acordo ao Congresso pelo valor de 500 milhões de dólares (2,4 bilhões de reais) para a venda de sistemas de detecção por infravermelho para os F-16, com o objetivo de que Taiwan possa "manter uma capacidade de defesa confiável".

Esta venda de material militar permitirá à ilha "enfrentar as ameaças atuais e futuras" com uma melhor capacidade para "defender seu espaço aéreo, garantir a segurança da região e aumentar a interoperacionalidade com os Estados Unidos", segundo o comunicado.