Escola ucraniana é bombardeada pela Rússia, que sofre novo ataque com drone

Pelo menos quatro funcionários morreram em um ataque russo que destruiu uma escola ucraniana nesta quarta-feira (23), enquanto a Rússia foi atacada pelo sexto dia consecutivo pelas forças ucranianas, com drones, em diversos pontos do país. Em Romny, na região de Sumy (nordeste), "as equipes de resgate encontraram os corpos da diretora da escola, da vice-diretora, de um secretário e de um bibliotecário", disse o ministro do Interior, Igor Klimenko, no Telegram. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Três civis também morreram perto de Lyman, na região de Donetsk (leste), segundo as autoridades, e a Rússia voltou a atacar as instalações portuárias ucranianas de Izmail (sul), às margens do Danúbio.

Esta é a principal rota de exportação de produtos agrícolas ucranianos desde que Moscou se retirou, em julho, do acordo para facilitar as exportações de grãos ucranianos. Silos e armazéns sofreram danos, relatou o Ministério Público. O ministro ucraniano da Infraestrutura, Oleksander Kubrakov, disse que os repetidos ataques russos aos portos do país destruíram "270 mil toneladas de grãos" em um mês. Kiev negou, no entanto, a perda de um dos seus navios militares no Mar Negro. Moscou alegou ter "destruído" dois navios militares ucranianos. "O míssil russo caiu na água", afirmou o Ministério da Defesa. A Inteligência militar ucraniana também afirmou ter destruído um sistema de defesa antiaérea russo na península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. As autoridades russas não fizeram comentários sobre este episódio, mas influentes blogs militares russos relataram o ataque, que aconteceu longe da linha de frente do conflito e que mostra que a defesa aérea também está sendo posta à prova.

A Rússia, que ocupa amplas faixas de território do leste e sul da Ucrânia, enfrenta uma contraofensiva nas regiões de fronteira. Em um ataque ucraniano a Belgorod, "três civis morreram" no povoado de Lavy, depois de um drone ter lançado um artefato explosivo, disse o governador regional, Vyacheslav Gladkov, no Telegram. A porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, destacou "o papel dos serviços de Inteligência ocidentais nestes crimes", já que "fornecem aos neonazistas ucranianos informação que lhes permite rastrear as rotas destes drones".

Estes drones penetram a Rússia com cada vez mais frequência e mais profundidade. Um deles chegou ao centro de Moscou na madrugada desta quarta-feira, antes de ser "neutralizado" e colidir com um prédio em construção no distrito financeiro, descreveu o Ministério russo da Defesa. Um fotógrafo da AFP observou que uma janela de um arranha-céu parecia destruída, e outras ao redor, escurecidas, enquanto a polícia isolava o perímetro. Os sistemas de defesa antiaérea russos destruíram outros dois drones em Mozhaisk, na região de Moscou, disse o ministério.