Equador prevê dificuldades para fechar bloco de petróleo na Amazônia

O ministro de Energia do Equador, Fernando Santos, alertou, nesta quarta-feira (23), que haverá dificuldades para desmantelar a infraestrutura de um bloco de petróleo na região amazônica de Yasuní em um ano, após a vitória de um referendo para suspender parte da extração de petróleo.

A Corte Constitucional estabeleceu em maio que, se o 'Sim' ganhasse no referendo popular de 20 de agosto, a estatal Petroecuador, que opera o Bloco 43, teria até um ano - a partir da proclamação do resultado - para encerrar as operações.

O 'Sim' para deixar o petróleo debaixo da terra por tempo indeterminado obteve 59% de apoio em relação ao 'Não', de acordo com a contagem preliminar do Conselho Nacional Eleitoral (CNE).