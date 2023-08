Coreia do Norte lança 'foguete espacial', segundo exército sul-coreano

A Coreia do Norte lançou, nesta quarta-feira (23) um "foguete espacial", segundo a terminologia de Pyongyang, no primeiro dia de um período em que o vizinho do norte prevê pôr em órbita um satélite de espionagem, informou o estado-maior sul-coreano.

O Exército japonês detectou um lançamento feito por Pyongyang daquilo "que os norte-coreanos chamam de foguete espacial", acrescentou a mesma fonte, sem dar detalhes.

Segundo a agência japonesa de notícias Kyodo, que citou fontes oficiais, o projétil sobrevoou o arquipélago japonês.