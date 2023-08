Comunicado do Business Wire :Recover

A Recover aperfeiçoou a arte e a ciência da produção em escala de fibras de algodão reciclado sustentável ao longo de mais de 75 anos, abrangendo várias gerações da família Ferre na Espanha. Hoje, a Recover conta com o apoio de importantes investidores institucionais, incluindo STORY3 Capital, Goldman Sachs, Fortress Investment Group e Eldridge Industries, entre outros. A empresa oferece integração plug and play à cadeia de abastecimento, suporte técnico, aplicações flexíveis e inovação colaborativa em torno da circularidade, atendendo a algumas das maiores e mais reconhecidas varejistas, marcas e fornecedores do mundo. A solução em escala da Recover baseia-se em propriedade intelectual proprietária, que oferece fibras de algodão reciclado de alto desempenho, competitivas em custo, com impacto imediato e significativo em sustentabilidade. Como parte de seus esforços disruptivos, a empresa inaugurou em 2022 a maior instalação tecnicamente avançada do mundo para reciclagem mecânica de fibras de algodão em Bangladesh, somando-se às instalações existentes na Espanha e no Paquistão.

"A Recover está preenchendo uma imensa lacuna no mercado ao fornecer uma solução em escala para um problema ambiental global para o qual os varejistas e as marcas e, em última análise, os consumidores, exigem uma solução. A experiência inestimável de Matthew em trabalhar em estreita colaboração com marcas e varejistas líderes do setor para lhes fornecer blocos de construção inovadores e fundamentais para soluções têxteis permitirá à Recover acelerar a sua liderança na transição de todo o setor para materiais mais sustentáveis. Estamos honrados em receber Matthew na equipe do Recover", disse Alfredo Ferre, administrador a quarta geração da família Recover.

A Recover?, empresa líder em ciência dos materiais e produtora em escala de fibras de algodão reciclado sustentável de alta qualidade e misturas de fibras de algodão, anunciou hoje uma expansão de sua equipe de liderança com a nomeação de Matthew Neville como seu primeiro diretor-comercial-global. Neville é um executivo experiente no setor de vestuário e se junta à Recover vindo da Coats Group plc, onde foi diretor-administrativo de contas globais de vestuário.

"Para que a mudança ocorra em escala no setor de moda, precisamos de parcerias com todos os componentes. Estou entusiasmado por me juntar à Recover para acelerar a adoção da fibra Recover em todo o setor, fornecendo soluções de valor agregado de forma colaborativa. À medida que o setor de vestuário se transforma em um estado mais sustentável, a marca Recover é cada vez mais uma parte importante dos compromissos e credenciais de sustentabilidade dos principais varejistas e marcas. Dessa forma, um número cada vez maior de clientes da Recover está associando seus produtos à marca Recover para mostrar que eles foram produzidos com a fibra de algodão reciclado da empresa. A equipe Recover construiu um mecanismo poderoso que combina tecnologia proprietária, dados, o melhor produto da categoria e marca, impulsionando um crescimento rápido em escala, diferente de tudo o que já vi", disse Neville, que continuou: "Uma parte essencial do meu foco inicial será a formação de uma equipe de vendas global focada no cliente, aumentando os níveis de envolvimento do cliente, conduzindo projetos de ponta a ponta voltados para o cliente e desenvolvendo roteiros de materiais sustentáveis em parceria com varejistas e marcas para atingir suas próprias metas de sustentabilidade. Estou ansioso para começar."

Neville passou sua carreira fornecendo soluções inovadoras e de valor agregado para varejistas, marcas e fornecedores. Recentemente, Neville liderou os esforços de vendas da Coats Group no setor de vestuário. Nesse cargo, Neville liderou as vendas de soluções de valor agregado para uma vasta gama das principais varejistas, marcas e fornecedores do mundo. Dessa forma, Neville tem uma compreensão aguçada das soluções colaborativas necessárias para acelerar ainda mais a adoção de soluções sustentáveis no setor de vestuário.

A Recover? é uma empresa líder em ciência de materiais que se comprometeu a redefinir e construir um futuro mais sustentável para o setor de vestuário usando sua tecnologia proprietária e processos orientados por dados para fornecer fibras de algodão recicladas de baixo impacto e alta qualidade e misturas de fibras de algodão em escala. Seus produtos premium, ecologicamente corretos e de custo competitivo são criados em parceria com a cadeia de abastecimento para varejistas e marcas globais, oferecendo uma solução sustentável para alcançar a moda circular para todos. O ethos da marca, o ecossistema de comunicação e as colaborações entre marcas e varejistas da Recover capacitam os consumidores a participar da criação de um amanhã mais sustentável. A empresa é apoiada pelos principais investidores institucionais, incluindo STORY3 Capital e Goldman Sachs.

