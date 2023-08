Comunicado do Business Wire :Kenvue Inc.

A Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) ("Kenvue") anunciou hoje a sua separação da Johnson & Johnson, marcando o seu primeiro dia como uma empresa totalmente independente. "Este é um momento histórico para a Kenvue e, com um foco singular na prestação de soluções de cuidados inovadoras para clientes e consumidores no mundo todo, estamos entusiasmados em escrever o próximo capítulo da saúde do consumidor", disse Thibaut Mongon, CEO e diretor da Kenvue. "Agradecemos as nossas equipes apaixonadas que nos prepararam para este grande feito e damos as boas-vindas aos nossos novos acionistas. Ao ser a casa de algumas das marcas mais queridas do mundo, avançamos para o futuro como uma empresa totalmente independente desde uma posição sólida e queremos continuar sendo líder mundial na saúde do consumidor." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Conforme anunciado hoje, a Johnson & Johnson aceitou um total de 190.955.436 ações ordinárias da Johnson & Johnson em troca de 1.533.830.450 ações ordinárias da Kenvue. Como resultado, a Johnson & Johnson possui agora 9,5% das ações ordinárias em circulação da Kenvue. A oferta de troca foi subscrita em 4,2x.

Todos os detalhes dos resultados estão disponíveis em um comunicado à imprensa separado divulgado esta manhã pela Johnson & Johnson. A Kenvue espera também se tornar o mais novo membro do S&P 500®. A S&P Dow Jones Indices anunciou sua intenção de adicionar a Kenvue ao índice S&P 500 em vigor antes da abertura das negociações em 25 de agosto de 2023. Sobre a Kenvue A Kenvue é a maior empresa de saúde do consumidor do mundo em receita. Com base em mais de um século de tradição, nossas marcas icônicas, incluindo Aveeno®, bandagens adesivas da marca BAND-AID®, Johnson's®, Listerine®, Neutrogena® e Tylenol®, são apoiadas pela ciência e recomendadas por profissionais de saúde do mundo inteiro. Na Kenvue, acreditamos no poder extraordinário do cuidado diário e nossas equipes trabalham todos os dias para colocar esse poder nas mãos dos consumidores e conquistar um lugar em seus corações e lares. Cuidados com relação às declarações prospectivas Este comunicado contém "declarações prospectivas" conforme definido no Private Securities Litigation Reform Act (em português, Ato de Reforma de Litígios sobre Títulos e Valores Particulares) de 1995 sobre o desempenho operacional e financeiro futuro. As declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "planeja", "espera", "irá", "antecipa", "estima" e outras expressões de significado semelhante. Adverte-se ao leitor não se apoiar nessas declarações prospectivas. Essas declarações são baseadas em expectativas atuais de eventos futuros. Se os pressupostos subjacentes se revelarem inexatos ou riscos conhecidos ou desconhecidos ou incertezas se materializarem, os resultados reais podem variar materialmente das expectativas e projeções da Kenvue e das suas afiliadas.

Uma lista e descrições de riscos, incertezas e outros fatores podem ser encontradas nos registros da Kenvue junto à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA, incluindo sua declaração de registro no Formulário S-1 e relatórios trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q e outros registros, disponíveis em www.kenvue.com ou mediante solicitação da Kenvue. A Kenvue e suas afiliadas não assumem nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos ou desenvolvimentos futuros ou de outra forma. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230822255267/pt/ Contato