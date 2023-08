Comunicado do Business Wire :Global Association of Risk Professionals

Após a conclusão do estudo, a Ecctis reafirmou a comparabilidade da designação FRM com um diploma de mestrado obtido em uma universidade em nove países e regiões identificados no gráfico abaixo. Ela confirmou separadamente, pela primeira vez, a comparabilidade da certificação FRM com um diploma de mestrado no Brasil, China, Japão, México e Emirados Árabes Unidos.

A Global Association of Risk Professionals (GARP ®) recentemente contratou a Ecctis, uma autoridade internacionalmente reconhecida e respeitada em qualificações e padrões de habilidades globais, para reavaliar a Certificação FRM em relação a diversos quadros educacionais globais. A avaliação da Ecctis incluiu uma análise de vários elementos do Programa FRM em relação aos padrões educacionais locais, incluindo requisitos de entrada no programa, duração, conteúdo e estrutura do currículo, resultados de aprendizagem, métodos de aprendizado e avaliação, e administração de exames.

William May, vice-presidente-sênior da GARP e diretor-global de certificações e programas educacionais, afirma que o benchmark da Ecctis confirma que o FRM acompanhou os últimos desenvolvimentos no setor de serviços financeiros e que continua sendo a principal certificação profissional de gerenciamento de riscos do mundo.

"O Programa FRM passou por atualizações significativas desde o último estudo de benchmarking em 2017 e continua evoluindo juntamente com a profissão", disse May. "Embora os resultados fossem esperados devido ao trabalho do comitê de supervisão FRM, composto por especialistas seniores em gerenciamento de riscos de todo o mundo, estamos felizes e gratificados por ver essa validação objetiva do Programa FRM a nível de mestrado ter sido mantida. Os resultados também estão alinhados com os 130 programas de mestrado de nível universitário com os quais a GARP colabora atualmente em apoio para educação em riscos no âmbito do nosso Programa de Parceria Acadêmica."

É importante expandir a lista de países abrangidos. "Tanto os Gestores de Risco Financeiro existentes como os novos candidatos a FRM do Brasil, China, Japão, México e Emirados Árabes Unidos devem se beneficiar da credibilidade e flexibilidade adicionais que o benchmark da Ecctis traz ao procurar oportunidades de emprego globais."

Os níveis de comparabilidade da designação FRM, conforme confirmado pela Ecctis, estão resumidos na tabela abaixo:

-0- *T A designação FRM é comparável aos seguintes padrões:Reino Unido Nível 7 do RQF* EUA Mestrado dos EUA Canadá Nível 12 do OQF* Índia Nível 9 do NSQF* Hong Kong Nível 6 do HKQF* Singapura Mestrado de Singapura Austrália Nível 9 do AQF* BrasilTítulo de Mestre (mestrado do Brasil) China Mestrado da China Japão Mestrado do Japão África do Sul Nível 9 do NQF* EAU Nível 9 do QF EmiradosMéxico Mestrado do México Taiwan Mestrado de Taiwan *Comparável ao Nível 7 do RQF (padrão de mestrado) *T

Sobre a Global Association of Risk Professionals