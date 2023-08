Chefe do grupo Wagner morre em acidente de avião perto de Moscou

"Segundo a companhia aérea, os seguintes passageiros estavam a bordo do avião Embraer-135 (EBM-135BJ): (...) Prigozhin, Yevgueni,", assim como seu principal colaborador, Dmitri Utkin, disse a Rosaviatsia.

O regulador russa do setor aéreo, Rosaviatsia, confirmou que Prigozhin e outras nove pessoas estavam a bordo da aeronave que caiu na região de Tver, enquanto viajava de Moscou para São Petersburgo.

O chefe da milícia Wagner, Yevgueni Prigozhin, que em junho se rebelou contra o Estado-Maior russo, morreu nesta quarta-feira (23) em um acidente de avião particular na Rússia, no qual também estavam a bordo seu braço direito e outras oito pessoas.

Uma investigação por "violação das regras de segurança de transporte aéreo" foi aberta. "Uma equipe de investigadores foi enviada ao local (...) para determinar as causas do acidente", disse o Comitê de Investigação da Rússia em um comunicado.

De acordo com um membro das equipes de resgate citado pela agência de notícias Ria Novosti, oito corpos foram recuperados. A agência estatal TASS menciona apenas sete corpos encontrados.

"O Ministério de Situações de Emergência da Rússia está conduzindo as operações de busca" pelas vítimas do avião acidentado, informou o órgão.

O avião particular Legacy, da fabricante brasileira Embraer, caiu perto da vila de Kujenkino, na região de Tver, a noroeste de Moscou.

"Havia dez pessoas a bordo, incluindo três membros da tripulação. Segundo as primeiras informações, todas as pessoas a bordo morreram", disse o Ministério de Situações de Emergência pouco antes.

Enquanto as buscas prosseguiam, o presidente russo, Vladimir Putin, participava de uma cerimônia comemorativa da batalha de Kursk, durante a Segunda Guerra Mundial, na qual evitou fazer qualquer alusão ao acidente.

Em discurso nesta região, que faz fronteira com a Ucrânia, Putin elogiou, diante de soldados mobilizados na ofensiva no país vizinho, aqueles que "combatem com coragem e determinação".

"A devoção à pátria e a lealdade ao juramento militar unem todos os participantes da operação militar especial", disse, em alusão à ofensiva iniciada pelas tropas russas em fevereiro de 2022.