Chefe do grupo Wagner estava a bordo de avião que caiu na Rússia

Pouco antes, o Ministério russo de Situações de Emergência tinha informado que na aeronave, que voava entre Moscou e São Petersburgo, viajavam dez pessoas, incluindo três tripulantes, e que, "segundo as primeiras informações, todas as pessoas a bordo morreram".

"Segundo a companhia aérea, os seguintes passageiros estavam a bordo do avião Embraer-135 (EBM-135BJ): (...) Prigozhin, Yevgueni", assim como seu braço direito, Dmitry Utkin, informou a agência reguladora do setor aéreo russo, Rosaviatsia.

O chefe da milícia Wagner, Yevgueni Prigozhin, que em junho liderou uma rebelião contra o Exército russo, viajava no avião que caiu nesta quarta-feira (23) perto de Moscou, com dez pessoas a bordo, nenhuma das quais sobreviveu, segundo relatórios oficiais.

Enquanto as buscas prosseguiam, o presidente russo, Vladimir Putin, participava de uma cerimônia comemorativa da batalha de Kursk, durante a Segunda Guerra Mundial, na qual evitou fazer qualquer alusão ao acidente.

"O Ministério russo de Situações de Emergência realiza as operações de busca" das vítimas do avião acidentado, afirmou.

O avião particular Legacy, da fabricante brasileira Embraer, caiu perto da cidade de Kujenkino, na região de Tver, a noroeste de Moscou.

Em discurso nesta região, que faz fronteira com a Ucrânia, Putin elogiou, diante de soldados mobilizados na ofensiva no país vizinho, aqueles que "combatem com coragem e determinação".

"A devoção à pátria e a lealdade ao juramento militar unem todos os participantes da operação militar especial", disse, em alusão à ofensiva iniciada pelas tropas russas em fevereiro de 2022.

Putin havia chamado Prigozhin de "traidor" quando ele liderou, no fim de junho, uma rebelião dos mercenários do Wagner contra o Estado-Maior russo e o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, tomando quartéis no sul da Rússia e iniciando uma marcha rumo a Moscou.