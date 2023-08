Brasil pode colaborar com investigação sobre avião que caiu na Rússia

O Brasil poderia participar da investigação sobre o acidente do avião que caiu nesta quarta-feira (23) na Rússia com o chefe da milícia Wagner a bordo, embora a condução do processo seja responsabilidade de Moscou, afirmaram autoridades brasileiras.

O avião privado Legacy, da fabricante brasileira Embraer, caiu perto da cidade de Kujenkino, na região de Tver, noroeste de Moscou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Brasil (Cenipa) declarou em comunicado que, de acordo com as normas internacionais, "cabe ao Estado em cujo território se deu um acidente aeronáutico instituir uma investigação sobre as circunstâncias da ocorrência, sendo, também, o responsável pela condução da investigação".