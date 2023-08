Botafogo empata em casa com Defensa y Justicia na ida das quartas da Sul-Americana

O Botafogo ficou no empate em 1 a 1 com o argentino Defensa y Justicia nesta quarta-feira (23), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, resultado que deixou em aberto a classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana.

Uma cabeçada de Gabriel Pires no início do segundo tempo (56') colocou o Botafogo na frente, mas a insistência da equipe argentina acabou sendo recompensada aos 77 minutos de jogo. Nicolás Tripichio, que havia entrado pouco antes, marcou o gol de empate aproveitando uma falha do goleiro Gatito Fernández, seguido por um desvio no zagueiro Victor Cuesta, que não conseguiu afastar a bola da área.

Apesar da importância do duelo, o Botafogo entrou em campo com um time cheio de reservas, como vem fazendo na Copa Sul-Americana deste ano, com apenas dois titulares, Cuesta e o meia Tchê Tchê.