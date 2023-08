Bolívia quer exportar alimentos e energia aos países do Brics

O governo do presidente da Bolívia, Luis Arce, quer exportar alimentos, carne e energia ao bloco econômico Brics, depois de manifestar sua intenção de fazer parte do grupo, que é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O ministro da Economia, Marcelo Montenegro, afirmou, nesta quarta-feira, 23, à imprensa que o país tem um forte potencial em "alimentos e energia, coisas que o mundo precisa agora".

O país sul-americano procura consolidar os mercados com o bloco econômico.

Desde janeiro, a nação andina fortaleceu as relações com a China e a Rússia para a exploração de lítio. Fonte: Associated Press