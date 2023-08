Biden sobre morte de líder do Grupo Wagner: Há pouco que aconteça na Rússia sem Putin

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que "há pouca coisa que aconteça na Rússia sem que o presidente do país, Vladimir Putin, não esteja por trás", questionado sobre o possível envolvimento da autoridade russa na queda do avião que transportava o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. "Mas não tenho informações o suficiente para saber se Putin está realmente por trás", acrescentou ele.

Casa Branca

Porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Adrienne Watson disse que, caso seja confirmado que o líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, estava entre os passageiros do avião que caiu na Rússia, "ninguém deveria ficar surpreso". A declaração foi feita em publicação no X (antigo Twitter) pouco antes da manifestação do presidente Biden.