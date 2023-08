Alison dos Santos fica sem medalha nos 400m com barreiras do Mundial de Atletismo

Campeão no ano passado, em Eugene (Estados Unidos), o brasileiro Alison dos Santos ficou sem medalha nos 400 metros com barreiras no Mundial de Atletismo 2023, após chegar em quinto na final disputada nesta quarta-feira (23), em Budapeste.

O ouro ficou com o norueguês Karsten Warholm, que conquista seu terceiro título mundial.

Warholm dominou a prova com o tempo de 46.89, seguido por Kyron McMaster (47.34), das Ilhas Virgens Britânicas, e pelo americano Rai Benjamin (47.56).